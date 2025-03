Sant’Anastasia, iniziati i lavori di piantumazione dei nuovi alberi su via d’Auria

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

70 nuovi alberi su Via Antonio D’Auria: uno degli step in programma per la riqualificazione del centro urbano

Ieri sono iniziati i lavori di piantumazione dei nuovi alberi su via d’Auria e tra pochi giorni comincerà il restyling dei marciapiedi, saranno installate nuove pensiline per il trasporto pubblico, nuovi cestini e nuove panchine, nell’ottica di una completa riqualificazione del centro urbano. ” Ho voluto personalmente controllare i lavori – dice il sindaco Carmine Esposito – le piante scelte sono sempreverdi e daranno, con gli altri arredi, decoro al centro urbano.

Insieme alla piantumazione degli alberi, nei prossimi giorni avrà inizio anche il restyling dei marciapiedi, l’installazione di nuove pensiline per il trasporto pubblico, nuovi cestini e nuove panchine. Aggiunge l’assessore Alfonso Di Fraia: “Questo progetto è il risultato di un attento ascolto delle esigenze della comunità. Ogni miglioramento non è solo una questione estetica, ma anche funzionale. Vogliamo favorire la socialità e il benessere dei cittadini, rendendo le nostre strade più vivibili.”