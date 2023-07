Lista “Per Somma”: presto un dibattito per spiegare le nostre ragioni

Riceviamo e pubblichiamo dalla lista “Per Somma

La lista “PER SOMMA” ha ritenuto di aderire all’invito del Sindaco, rivolto a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, al fine di realizzare un profondo rinnovamento finalizzato a conseguire la totale trasparenza della macchina amministrativa sommese, nello spirito, giova ripeterlo, della piena discontinuità con la passata maggioranza consiliare. Tanto proprio in linea con l’impegno profuso dalla nostra lista e dal proprio rappresentante in Consiglio durante il lungo periodo di opposizione dura, leale, ma sempre coerente e costruttiva. La disponibilità oggi dichiarata non smentisce quell’impegno e costituisce solo un primo passo sulla strada della verifica della possibilità di costruire un nuovo assetto amministrativo, improntato alla tutela della legalità, e mal si concilia, tale disponibilità, con chiacchiericci di sorta e polemiche strumentali che, almeno per ora, non meritano risposta. Solo al momento opportuno ed a verifica amministrativa conclusa, la lista “PER SOMMA” argomenterà le proprie ragioni anche, se del caso, con l’ausilio di adeguata documentazione ed a mezzo di un pubblico dibattito cui, sin d’ora, sono invitate tutte le forze politiche.