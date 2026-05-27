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Ad Acerra si presenta Progetto Civico: c’è ex consigliera regionale ed ex sindaco

Redazione1
di Redazione1
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La città di Acerra si prepara ad accogliere l’inaugurazione del progetto civico “Italia”, un’iniziativa dedicata alla partecipazione, al dialogo con il territorio e al coinvolgimento della società civile, in vista delle future sfide amministrative che interesseranno la città nel 2027.

L’appuntamento è fissato per oggi, 27 maggio alle ore 18:30, in Via Vittorio Veneto 71, su iniziativa del promotore del comitato e consigliere comunale Nicola D’Onofrio.

Ad introdurre l’incontro sarà l’avvocato Carmela Di Buono. Previsti i saluti istituzionali di Vittoria Lettieri, consigliere regionale dell’XI legislatura, Mena Guadagno, rappresentante delle realtà civiche e del Terzo Settore, ed Espedito Marletta, già sindaco di Acerra.

Nel corso dell’iniziativa interverranno Nicola D’Onofrio, consigliere comunale di Acerra e promotore del comitato Progetto Civico Italia Acerra, Fulvio Fucito, consigliere comunale di Napoli e capogruppo della Lista Manfredi, Angela Cammarota, coordinatrice del gruppo Manfredi Sindaco, e Carlo Puca, assessore del Comune di Napoli e coordinatore regionale di Progetto Civico Italia in Campania.

A concludere l’incontro sarà Alessandro Onorato, assessore del Comune di Roma, fondatore e coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, che illustrerà le finalità e le prospettive future del movimento civico sui territori.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di costruire una rete di partecipazione attiva, ascolto e proposta politica vicina alle esigenze delle comunità locali, rafforzando il dialogo tra amministratori, associazioni e cittadini.

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