Qualcuno ha detto lavoro ora? Just Eat assume a Napoli

Ordinare il cibo a domicilio non è mai stato così semplice e veloce. Ormai, è diventata un’abitudine comune in quanto permette a chiunque di assaggiare, sperimentare nuovi sapori in assoluta comodità e, di usufruire di sconti e offerte vantaggiose. Napoli è tra le città più attive nel campo del digital food delivery e, pertanto, la compagnia Just Eat, leader nel mercato della consegna di cibo a domicilio, ha deciso di creare nuove opportunità lavorative per i rider. Entro settembre, saranno assunti 50 rider con un contratto di lavoro subordinato. La scelta della compagnia di ampliare il proprio personale nasce da un’esigenza: sono oltre 1200 i ristoranti che si sono affidati al digital food delivery di Just Eat.

«Napoli ha dimostrato nel tempo – spiega Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia – un grande potenziale a supporto della crescita del food delivery e per noi questi risultati sono motivo di soddisfazione. In linea con un percorso di crescita e di investimento in Italia, abbiamo deciso di potenziare e implementare il nostro modello di delivery con rider dipendenti, impegnandoci a garantire tutele e diritti per i nostri collaboratori. L’ampliamento della flotta a Napoli dimostra, ancora una volta, l’impegno di Just Eat nell’essere promotore di un modello che valorizza e mette al centro le nostre persone e i rider, prestando attenzione alle loro esigenze, sostenendo anche lo sviluppo del tessuto economico e sociale nei territori in cui operiamo».

Cosa prevede il contratto

Il contratto offerto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità. A un salario orario di partenza di 8,75 euro si aggiungono i bonus per ordine e l’accantonamento del Tfr, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. «A Napoli, al momento, si cercano candidati che inizino con un contratto di lavoro a 10 ore settimanali, con la possibilità di aumenti delle ore contrattuali nei mesi successivi. Le ore lavorative vengono pianificate mediante un’app dove il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana». Sono previste un’indennità a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta, e l’applicazione piena delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza. In aggiunta alle coperture assicurative fornite dagli istituti di previdenza ed assistenza, a tutti i dipendenti sarà fornita un’assicurazione integrativa nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro.

Offerta formativa per i rider neoassunti

Ai rider neoassunti viene offerto un training dedicato con 12 ore di formazione base e specifica sulla professione e sul tema salute e sicurezza, «quali parti integranti del lavoro e regolarmente retribuite, insieme a una visita medica periodica di idoneità al lavoro».