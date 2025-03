L’IC “D’Aosta” di Ottaviano celebra la “Giornata della Cura”

La manifestazione, che si terrà il 6 marzo, è un significativo momento dell’attenzione che l’Istituto dedica al territorio e al rapporto tra sistema sociale e ambiente. Gli alunni incontreranno il dott. Giuseppe Cimarotta, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e il dott. Angelo Marciano, Colonnello Comandante territoriale dei Carabinieri forestali del Parco Nazionale del Vesuvio.

“C’è un modo per trasformare il nostro mondo. Richiede che ci impegniamo nuovamente a prenderci cura di noi stessi e degli altri, accettando e ripensando le nostre responsabilità di cura e fornendo risorse sufficienti per la cura.” Joan C. Tronto (docente di scienze politiche, Usa)