“Legal Mente”, a Boscoreale studenti e istituzioni insieme per la cultura della legalità

Al Museo Nazionale del Vesuvio un convegno partecipato promosso dall’IC2 Dati: protagonisti i giovani e il dialogo con esperti e relatori

Una mattinata intensa, ricca di riflessioni e partecipazione attiva. Si è svolta ieri, presso la prestigiosa sede del Museo Nazionale del Vesuvio, l’iniziativa “Legal Mente”, convegno dedicato alla promozione della cultura della legalità e organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 Dati di Boscoreale.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita per l’intera comunità scolastica. Studenti, genitori e docenti hanno preso parte a un percorso di sensibilizzazione sui valori del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale. Temi complessi e attuali sono stati affrontati grazie al contributo di relatori qualificati, capaci di coinvolgere anche i più giovani con linguaggi chiari e stimolanti.

Grande attenzione è stata rivolta al dialogo con gli studenti, protagonisti della giornata. Le loro domande e riflessioni hanno dimostrato quanto sia fondamentale costruire percorsi educativi che partano dalla scuola per formare cittadini consapevoli e responsabili. La legalità, infatti, non è soltanto un principio astratto, ma un valore quotidiano che si traduce in scelte e comportamenti concreti.

Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli studenti, alle famiglie, al corpo docente e ai relatori intervenuti, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento con competenza e sensibilità.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla dirigente scolastica, la dottoressa Sonia Fucito, promotrice e sostenitrice del progetto. La sua visione educativa ha permesso di realizzare un momento significativo di formazione e crescita, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

“Legal Mente” si inserisce in un percorso più ampio che vede la scuola impegnata nella diffusione della cultura della legalità e della partecipazione attiva, con l’obiettivo di costruire una società più giusta e consapevole. Un impegno che parte dai banchi di scuola e guarda al futuro delle nuove generazioni.