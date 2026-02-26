venerdì, Febbraio 27, 2026
11.3 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
160

“Legal Mente”, a Boscoreale studenti e istituzioni insieme per la cultura della legalità

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

Al Museo Nazionale del Vesuvio un convegno partecipato promosso dall’IC2 Dati: protagonisti i giovani e il dialogo con esperti e relatori

 

Una mattinata intensa, ricca di riflessioni e partecipazione attiva. Si è svolta ieri, presso la prestigiosa sede del Museo Nazionale del Vesuvio, l’iniziativa “Legal Mente”, convegno dedicato alla promozione della cultura della legalità e organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 Dati di Boscoreale.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita per l’intera comunità scolastica. Studenti, genitori e docenti hanno preso parte a un percorso di sensibilizzazione sui valori del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale. Temi complessi e attuali sono stati affrontati grazie al contributo di relatori qualificati, capaci di coinvolgere anche i più giovani con linguaggi chiari e stimolanti.

Grande attenzione è stata rivolta al dialogo con gli studenti, protagonisti della giornata. Le loro domande e riflessioni hanno dimostrato quanto sia fondamentale costruire percorsi educativi che partano dalla scuola per formare cittadini consapevoli e responsabili. La legalità, infatti, non è soltanto un principio astratto, ma un valore quotidiano che si traduce in scelte e comportamenti concreti.

Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli studenti, alle famiglie, al corpo docente e ai relatori intervenuti, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento con competenza e sensibilità.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla dirigente scolastica, la dottoressa Sonia Fucito, promotrice e sostenitrice del progetto. La sua visione educativa ha permesso di realizzare un momento significativo di formazione e crescita, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

“Legal Mente” si inserisce in un percorso più ampio che vede la scuola impegnata nella diffusione della cultura della legalità e della partecipazione attiva, con l’obiettivo di costruire una società più giusta e consapevole. Un impegno che parte dai banchi di scuola e guarda al futuro delle nuove generazioni.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

San Francesco, ottocento anni dopo: la “nuova follia” che salva il mondo

0
riceviamo e pubblichiamo Ottocento anni ci separano dalla morte di...
Politica

Via ai lavori per lo stadio di Arzano. Silvestro: “Comunità lo riavrà grazie ai fondi del Governo”

0
ARZANO -  «Sono in fase di aggiudicazione i lavori...
Il Segnalibro

Sant’ Anastasia, presentazione del nuovo libro di Nicola Manna dal titolo “Lucia. Intrecci del destino nella Napoli risorgimentale”

0
Ci sono romanzi che non solo raccontano una storia,...
Cronaca

Ladri all’assalto del supermercato Piccolo a Sant’Anastasia

0
  SANT'ANASTASIA - Tentato furto nella notte al supermercato “Piccolo”...
Attualità

Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”

0
  Via Boscofangone a Nola, un asse viario ridotto ad...

Argomenti

Avvenimenti

San Francesco, ottocento anni dopo: la “nuova follia” che salva il mondo

0
riceviamo e pubblichiamo Ottocento anni ci separano dalla morte di...
Politica

Via ai lavori per lo stadio di Arzano. Silvestro: “Comunità lo riavrà grazie ai fondi del Governo”

0
ARZANO -  «Sono in fase di aggiudicazione i lavori...
Il Segnalibro

Sant’ Anastasia, presentazione del nuovo libro di Nicola Manna dal titolo “Lucia. Intrecci del destino nella Napoli risorgimentale”

0
Ci sono romanzi che non solo raccontano una storia,...
Cronaca

Ladri all’assalto del supermercato Piccolo a Sant’Anastasia

0
  SANT'ANASTASIA - Tentato furto nella notte al supermercato “Piccolo”...
Attualità

Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”

0
  Via Boscofangone a Nola, un asse viario ridotto ad...
Cronaca

Acerra, aggressione in Comune: ferito dipendente dopo lite con consigliere comunale

0
  Tensione all’ufficio riscossioni, ferito un impiegato Secondo quanto riportato dal...
Cronaca

Ricercato per truffe, 18enne stanato a casa della suocera a Sant’Anastasia

0
Si era rifugiato lontano dalla città dove era stato...
Avvenimenti

Dagli emergenti alle star: Napoli conquista Sanremo, ecco i “nostri” al festival

0
Ieri è iniziato il 76º Festival di Sanremo e...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
San Francesco, ottocento anni dopo: la “nuova follia” che salva il mondo
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996