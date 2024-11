Innovazione e lavoro: intervento dell’esperto Paolo Guarino all’Università Federico II di Napoli

Si è tenuta a Napoli presso l’Università Federico II la lezione del dott. Paolo Guarino sulle “Strategie fiscali ed inserimento nel mondo del lavoro”. Una lezione molto partecipata ed attesa dai ragazzi del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale del prof. Pierluigi Rippa pioniere dell’innovazione nel mondo Universitario. Studenti che di qui a qualche anno si troveranno a dover scegliere tra un contratto di lavoro dipendente oppure a dover creare una propria azienda. Pro e contro dei diversi percorsi da intraprendere e diversi regimi fiscali, questi tra gli argomenti chiave illustrati dal dott. Paolo Gaurino.

“Oggi più che mai vi è la necessità di spiegare concetti fiscali complessi in maniera semplice ai ragazzi giovani che hanno tante belle idee per il futuro, dichiara Paolo Gaurino, gli studenti del prof. Pierluigi Rippa sono fortunati ad avere un docente come lui che guarda al futuro guidandoli passo passo verso percorsi di esperienza e formazione. Questa lezione è solo l’inizio di un ciclo di seminari che organizzeremo per gli studenti in collaborazione tra l’Università e lo Studio Guarino, preserviamo le risorse umane che sono il nostro futuro”