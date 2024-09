Incidente sul cantiere, precipita giovane operaio di Ercolano

Ercolano – Un operaio di 23 anni, originario di Ercolano (Napoli) è rimasto gravemente ferito, nel tardo pomeriggio di oggi, cadendo dall’impalcatura di un cantiere nel centro di Avellino, in piazza Kennedy. Per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto da un’altezza di alcuni metri subendo fratture in diverse parti del corpo.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito in ospedale, al “Moscati” di Avellino dove è giunto in codice rosso.

Nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita.