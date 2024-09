Caos in clinica ad Acerra, medici picchiati: denunciate pure donne

ACERRA – Ennesima aggressione contro il personale sanitario da parte di un gruppo di persone, tra cui alcune donne. E, come fa sapere il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, questa volta è accaduto a Villa dei Fiori ad Acerra.

Sul posto sono intervenuti, riferisce sempre il deputato, vigilanza e carabinieri e sono scattate anche le denunce.

“Sono intervenuto in parlamento per chiedere che il Ministro competente – dichiara il deputato – si decida a fare qualcosa. Fino ad oggi la situazione è solo peggiorata. Le violenza e i pestaggi aumentano e i presidi delle forze dell’ordine almeno nei pronto soccorso più a rischio non si sono visti. In compenso sui social ogni giorno ci sono centinaia di persone che sostengono sia giusto picchiare o addirittura ‘uccidere’ il personale sanitario. Che giustificano la violenza in ogni modo”.