Incidente a Pomigliano nella notte, chiuso un tratto della Statale

Questa notte, all’una di notte circa, c’è stato un brutto incidente all’entrata della superstrada di Pomigliano verso Napoli.

Pare siano coinvolti due o più mezzi nel sinistro stradale avvenuto a Pomigliano, vicino al Burger King, all’entrata delle superstrada. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma pare che due auto si siano scontrate frontalmente anche se non si sa per quale motivo.

Sul posto presenti i Carabinieri della stazione di Pomigliano che hanno ovviamente bloccato la circolazione dei mezzi su quel tratto di stradale che per un paio di ore è stata chiusa.

Non si sa se ci siano feriti gravi o meno, ma pare che nessuno sia in pericolo di vita.