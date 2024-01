Somma Vesuviana, i nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Facendo seguito alla riorganizzazione dei nuovi orari di lavoro, da Lunedì 15 Gennaio, partono anche nuovi orari e giorni di apertura al pubblico.

Salvatore Di Sarno(sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) :“Confermiamo la partenza, da Lunedì 15 Gennaio, sia dei nuovi orari di lavoro e dunque di ufficio dei dipendenti e sia dei nuovi orari di apertura al pubblico che sono differenti dai primi”.

“In virtù dei nuovi orari di lavoro, individuati al fine di migliorare i servizi ai cittadini, abbiamo anche approvato i nuovi orari di aperture al pubblico, a partire da Lunedì 15 Gennaio. Abbiamo ampliato e cercato di migliorare e riorganizzare i servizi al cittadino. Gli orari precedentemente comunicati erano relativi all’orario di lavoro dei dipendenti. Da Lunedì 15 Gennaio, i nuovi orari di ufficio saranno esattamente dalle ore 8 alle ore 14 e 45 per il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì. Mentre il Martedì, il nuovo orario di ufficio sarà dalle ore 8 alle ore 17 e 30 con soli 30 minuti di pausa pranzo. Alla luce di questa riorganizzazione abbiamo da Lunedì 15 Gennaio, anche le nuove aperture al pubblico. In linea di massima le aperture mattutine saranno per quasi tutti gli uffici, fino alle ore 13. In precedenza alcuni erano aperti fino alle ore 13, altri fino alle ore 12, con orario di lavoro che era fino alle ore 13 o 14. Da Lunedì 15 Gennaio, quasi tutti gli uffici saranno aperti fino alle ore 13 e comunque quelli che avranno l’apertura mattutina fino alle ore 12 e 30, avranno anche l’apertura pomeridiana il Martedì fino alle ore 17”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Nel comunicato stampa precedente il riferimento era erroneamente agli orari di ufficio, dunque ai nuovi orari di lavoro dei dipendenti, la cui riorganizzazione ha portato ai nuovi orari di apertura al pubblico.

Giorni e orari di apertura al pubblico sono ovviamente differenti dagli orari di lavoro.

Da Lunedì 15 Gennaio, l’Ufficio Protocollo sarà aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8 e 30 alle ore 13, mentre prima era aperto fino alle ore 12. L’Ufficio Protocollo sarà aperto anche il Martedì pomeriggio dalle ore 15, alle ore 17, mentre in precedenza è stato aperto dalle ore 15 e 30 alle ore 17.

L’Ufficio Anagrafe , Stato Civile, Elettorale, sarà aperto, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e il Martedì dalle ore 15 alle ore 17. In precedenza, la mattina, erano aperti in particolare fino alle ore 12.

L’Ufficio Pubblica Istruzione, sarà aperto il Mercoledì, dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e il Martedì dalle ore 15 alle ore 17.

L’Ufficio Tributi, sarà aperto il Martedì dalle ore 15 alle ore 17. L’Ufficio Ecologia e Ambiente, sarà aperto al pubblico il Martedì dalle ore 9 e 30 alle ore 12 e 30.

L’Ufficio Servizi Tecnici, Edilizia Privata e Urbanistica, sarà aperto il Martedì dalle ore 9 alle ore 12 e 30 e anche dalle ore 15 alle ore 17.

L’Ufficio Lavori Pubblici, PNRR, Manutenzioni, Cimitero, Suap, Polizia Amministrativa, Turismo e Spettacoli, sarà aperto il Martedì dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30 e anche dalle ore 15 alle ore 17.

L’Ufficio Contenzioso, Servizi Esternalizzati, sarà aperto il Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e anche il Martedì dalle ore 15 alle ore 17.

L’Ufficio Polizia Municipale, sarà aperto il Martedì e Giovedì dalle ore 15 e 30 alle ore 18 e 30 e il Mercoledì dalle ore 9 e 30 alle ore 12 e 30.

I Servizi Sociali avranno apertura al pubblico, il Martedì dalle ore 15 alle ore 17 e il Giovedì dalle ore 9 alle ore 13.

