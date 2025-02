Incendio nel Parco Vesuvio, distrutta fabbrica di abbigliamento a Volla: paura per intossicati e feriti

Paura questa mattina a Volla, dove un incendio ha devastato una fabbrica di abbigliamento situata nel Parco Vesuvio. Il rogo ha provocato un’alta colonna di fumo nero, visibile a grande distanza, e ha reso l’aria irrespirabile nella zona circostante.

A scopo precauzionale, le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcuni edifici vicini, temendo un’ulteriore propagazione delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diversi mezzi, impegnandosi a domare il vasto incendio che ha avvolto l’impianto produttivo.

Due persone sono state trasportate in ospedale dopo aver inalato una quantità eccessiva di fumo. Al momento, non si conoscono le loro condizioni precise, ma sembra che abbiano riportato sintomi di intossicazione.

Le forze dell’ordine e i tecnici specializzati sono al lavoro per determinare le cause dell’incidente. Le ipotesi al vaglio spaziano da un guasto tecnico a un possibile problema di sicurezza all’interno della fabbrica. Nel frattempo, la popolazione locale si dice preoccupata per gli effetti della nube tossica generata dall’incendio.

L’area interessata è stata transennata per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Intanto, i residenti attendono indicazioni ufficiali su eventuali misure da adottare per proteggersi dalle possibili conseguenze dell’inquinamento atmosferico.