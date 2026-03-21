Incendio a Trecase, in fiamme ex ristorante da demolire

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di sabato 21 marzo a Trecase, lungo la strada Panoramica in località Cifelli, interessando l’ex ristorante “Villa Antica Le Dune”. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intero complesso, già interessato da interventi di demolizione, estendendosi anche a un vicino deposito di legname.

Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona e nei comuni limitrofi. Secondo le prime informazioni, al momento dell’incendio la struttura risultava completamente vuota, circostanza che ha evitato conseguenze alle persone.

Sull’immobile pendeva da tempo un’ordinanza di abbattimento e proprio in questi giorni erano in corso le operazioni di smantellamento. Non è ancora chiaro se i lavori possano aver avuto un ruolo nell’innesco delle fiamme, ma la dinamica è al vaglio delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Trecase, il personale di SMA Campania e i volontari dell’associazione Primaurora, coordinata da Silvano Somma.

Grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza, l’incendio è stato circoscritto ed è attualmente sotto controllo, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente alle aree circostanti.

Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo. Nelle prossime ore potrebbero emergere elementi utili a chiarire l’origine dell’incendio, mentre proseguono le attività di bonifica e monitoraggio della zona per escludere ulteriori rischi.