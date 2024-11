Incendio a Ottaviano, a fuoco il palazzo di Ovs

Poco fa è scoppiato un incendio ad Ottaviano.

La nube di fumo era visibile già da qualche centinaio di metri e provenivano dall’edificio in cui si trova la stabile di OVS, in via San Leonardo. Presenti sul luogo i vigili del fuoco che sono ora al lavoro per gestire l’incendio che, pare, non si sia propagato. Non è ancora chiara la causa che abbia scatenato l’improvviso incendio.

La strada è ora bloccata, la polizia municipale ha interrotto la circolazione a meno che non si tratti di residenti. Enormi, infatti, le code createsi a causa del blocco stradale che da Ottaviano arrivano fino a San Leonardo e San Giuseppe Vesuviano.