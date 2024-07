Incendi sul Vesuvio e a Scampia, sul posto i vigili del fuoco

Incendio nelle aree protette del Parco Nazionale del Vesuvio: paura nella zona di via Fosso Bianco a Torre del Greco. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. In fiamme anche un cumulo di rifiuti a Scampia.

Sul posto stanno operando tra gli altri due elicotteri della Protezione civile nazionale e regionale, insieme ai carabinieri della stazione parco di Torre del Greco, Vigili del uoco, uomini della Protezione civile e della Sma e volontari delle associazioni locali.

Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, all’interno del parco nazionale del Vesuvio stanno interessando la macchia mediterranea presente e diverse sterpaglie. Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal vento che soffia nella zona.

Sono i rifiuti, invece, a bruciare a Scampia: un cumulo di scarti, probabilmente dato alle fiamme, nei pressi del campo rom e dell’Asse mediano. La colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Già nella notte tra sabato e domenica, i vigili del fuoco erano dovuti intervenire per un vasto incendio nell’area, sempre di rifiuti.