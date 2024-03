Imperfetti, ma convinti. Sono gli azzurri dopo pochi giorni di cura Calzona. Sono gli azzurri che ospitano al Maradona la Juve di Allegri.

Non ancora guariti, e infatti non si può pretendere che il nuovo mister rivoluzioni una squadra in così poco tempo.

Ma sono convinti, perché gli azzurri ora giocano a pallone. Hanno ancora strada da fare, ma si cominciano a vedere i giusti movimenti.

La fase difensiva è ancora precaria, e infatti gli azzurri subiscono spesso le ripartenze juventine, e le occasioni della Vecchia Signora sono parecchie. Imprecisi gli avversari, sbagliano di tutto, più cinici gli azzurri. Alla fine del tempo, alla prima vera occasione pericolosa, Kvara dice che è qui, che gol. Il pareggio è opera di un fendente di Chiesa. Ma la partita sorriderà agli azzurri. Osimhen si fa stendere in area di rigore. Il rigore c’è, ed è netto, il VAR lo conferma. Il nigeriano lo sbaglia. Per fortuna si fa trovare pronto Raspadori, avvoltoio. Il lavoro del mister si vede nella preparazione del rigore. Gli azzurri partono da una posizione lontana dal limite dell’area, per arrivare sull’eventuale ribattuta in velocità, ci riescono, e sono più veloci degli avversari. Bravo Napoli. E fatemelo dire. Come è bello vincere contro chi si vanta tanto di uno stile che non esiste, lo stile del fastidio, dell’arroganza,. lo stile dell’aggressione ad Osimhen in procinto di tirare il suo rigore.

Imperfetti, ma convinti. Pian piano il Napoli sembra ritrovare una sua strada. Il campionato è andato, ma forse qualche briciola si può ancora raccogliere.