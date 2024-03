Agenzia di Sviluppo dell’area nolana: sala convegni intitolata a Carmine Sommese

Riceviamo e pubblichiamo dall’agenzia di sviluppo dei comuni dell’area nolana.

Nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid l’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana intitola la sala convegni a Carmine Sommese, il medico chirurgo, sindaco di Saviano scomparso il 17 aprile del 2020. L’appuntamento è per le 15,30 di lunedì 18 marzo presso la sede dell’Agenzia di Sviluppo di via Trivice d’Ossa, 28 a Camposano.

Aveva 66 anni e morì un mese dopo aver contratto il virus: nella fase più difficile della pandemia antepose, com’era nel suo stile, la salute dei suoi pazienti e la tutela della comunità di Saviano alla propria incolumità.

Nato nel 1954, sposato con Marina Gambardella e padre di tre figlie, Carmine Sommese lavorava come chirurgo all’ospedale Santa Maria della Pietà. Alla dedizione per la professione si è sempre aggiunta quella per la politica. Oltre ad essere stato sindaco di Saviano dal 1993 al 2005 e dal 2012 fino alla sua morte, è stato anche consigliere provinciale e regionale.

Il ricordo diffuso è di un uomo, un professionista, un politico che ha messo sempre al centro le persone, alle quali si è dedicato sempre con grande disponibilità. Nella memoria collettiva restano impresse le straordinarie doti di umiltà, attaccamento al territorio e grande capacità di mediazione.