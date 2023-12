I’M Caso Parrucchieri, parte l’avventura milanese

Il Grande Salto: I’m Caso Parrucchieri Porta il Suo Stile Esclusivo a Milano. Milano, la vibrante capitale della moda e dell’innovazione, accoglie con entusiasmo l’arrivo del primo store fuori dalla Campania di I’m Caso Parrucchieri. Un salto audace, ma mirato, che testimonia la maturità dell’azienda nel conquistare la scena milanese.

Dopo oltre un anno di scrupoloso studio e preparazione, I’m Caso è pronto a varcare i confini della sua regione d’origine, con l’obiettivo di affermarsi in una delle piazze più competitive e dinamiche del settore. L’azienda ha investito tempo e risorse in un approfondito scouting per individuare il luogo perfetto, comprendere le tendenze di mercato e sviluppare il miglior approccio per soddisfare il pubblico milanese. Il sesto store di I’m Caso Parrucchieri svela la sua elegante presenza, caratterizzato da uno stile moderno e accogliente, curato dall’abile mano dell’architetto Diego Gusmano. Con 150 metri quadrati di spazio dedicato al salone, all’esposizione dei prodotti, e dotato di oltre 5 vasche e 10 postazioni di lavoro. Il nuovo salone promette un’esperienza senza precedenti per gli amanti della bellezza e dello stile. La sfida ambiziosa che I’m Caso si propone è radicare il proprio stile unico e l’arte dell’hair color nel tessuto culturale di Milano.

L’azienda si prepara a esportare le tecniche che l’hanno resa pioniera nel settore dell’ hair Style, portando un tocco di innovazione e creatività che contraddistingue il marchio. La guida di questo nuovo capitolo milanese è affidata a Luca vezzoso, Marco Giammetta, Christian Caso, i leader del salone e figure chiave nell’implementazione della visione di Genny Caso Fondatore del brand. La famiglia I’m Caso si mostra pronta per questa nuova avventura, confermando il proprio impegno nel trasformare ogni visita in un’esperienza straordinaria di bellezza e stile. Con il lancio del primo store oltre i confini campani, I’m Caso Parrucchieri si prepara a lasciare un’impronta indelebile nella scena milanese in Via Antonio Banfi, portando con sé l’eredità di innovazione e qualità che ha caratterizzato il brand sin dalla sua fondazione.