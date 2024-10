Il sesto reparto volo della polizia di stato di Napoli Capodichino a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Il sesto reparto volo della polizia di stato di Napoli Capodichino, ha contribuito a sostenere le attività della “Fondazione Santobono Pausilipon” con una donazione per volere del sostituto commissario coordinatore Rocco Venticinque ed alla quale hanno partecipato tutti gli operatori del reparto, guidato dal primo dirigente Paolo Orlando.

La consegna è avvenuta nella sede della Fondazione dove una rappresentanza del reparto, costituita dal sostituto commissario coordinatore Rocco Venticinque, sovrintendente capo Gianluca Tavormina e dall’agente scelto pilota Pasquale Capriglione, è stata accolta dal direttore amministrativo della Fondazione Daniela Genovese e dal responsabile accoglienza e supporto alle famiglie Silvia Signorelli. Oltre alla donazione, gli operatori del sesto reparto hanno anche fatto dono di cappellini e di un modellino dell’AB 206 della Polizia di Stato. La Fondazione Santobono Pausilipon nasce nel 2010 con l’obiettivo di supportare l’AORN Santobono Pausilipon nel costante miglioramento della qualità di vita e di cura per i piccoli pazienti ed i loro familiari.

Il centro dell’azione resta sempre il Bambino e l’obiettivo è perseguire l’eccellenza delle prestazioni sanitarie quale risultato di attività di ricerca e clinica d’avanguardia, non trascurando però l’aspetto sociale e psico-pedagogico. Non è la prima volta che gli operatori del reparto volo partecipazione a questa azione contribuendo con donazioni a favore della Fondazione.