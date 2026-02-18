mercoledì, Febbraio 18, 2026
Il Sannazzaro non si ferma: artisti e iniziative locali insieme per la ricostruzione

Miriam Caiazzo
Sono tanti gli artisti e le iniziative che, a seguito del tragico episodio che ha coinvolto il teatro Sannazzaro di Napoli, cui cupola è andata in fiamme, vogliono contribuire alla sua rinascita.

I danni ammontano a circa 60-70 milioni di euro e c’è massima solidarietà nei confronti della proprietaria e direttrice artistica Lara Sansone. Una delle prime artiste ad esprimersi a riguardo è stata Marisa Laurito che, con un appello alle istituzioni, chiede di muoversi rapidamente. Il motto deve essere “ricostruire subito”.

Lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni, sia in qualità di rappresentante della Fondazione Premio Napoli sia a titolo personale, ha indetto una raccolta fondi con iniziative culturali, richiamando l’attenzione di attori e membri del mondo dello spettacolo pronti a partecipare.

Tra i nomi delle celebrità coinvolte c’è anche Alessandro Gassman che, in un post, ha dichiarato di essere “a disposizione per sostenere la rinascita del teatro Sannazzaro”, così come il cantante Gabriele Esposito e molti altri.

La Fondazione Nino Taranto e la Croce Rossa di Napoli hanno sottoscritto un manifesto pubblico a sostegno dell’iniziativa, aperto alle firme di importanti personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

Anche alcuni comuni del napoletano si stanno muovendo con raccolte fondi. A Pomigliano d’Arco, ad esempio, dopo il successo delle edizioni estiva e invernale del festival “I nostri miti”, l’ideatore Totò Caprioli ha annunciato un’edizione primaverile intitolata “Il teatro rinasce”: i fondi saranno interamente devoluti alla ricostruzione del Sannazzaro.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

