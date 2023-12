Il riciclo parte dai piedi, l’iniziativa di Legambiente al Museo Diocesano di Acerra

ACERRA – Si è tenuto giovedì presso il Museo Diocesano di Acerra l’incontro promosso da AttiviAmo e Legambiente Terra Nostra Acerra “Feet in Action. Il riciclo parte dai piedi”. Nella città che annovera fra le etichette negative quella di essere sede di uno degli inceneritori più grandi di Europa si è voluta raccontare, in pieno stile legambientino, una buona pratica imprenditoriale: quella di Esorecycling.

Esorecyclyng è una piccola società benefit nata nelle Marche che in maniera virtuosa chiude un pezzetto di ciclo di rifiuti e lo fa occupandosi di quella parte di rifiuto urbano che altrimenti finirebbe in discarica o, appunto, negli inceneritori. La startup nata da un’idea di Nicolas Meletiou, Managing Director di Eso, raccoglie, tratta e ricicla materiale sportivo dalle sneakers esauste alle palline da tennis, dalle camere d’aria alle ruote delle bici. Questi rifiuti vengono trasformati in tappetini antitrauma per parchi giochi, piste ciclabili, o come nel caso di Barletta una pista di 100 m intitolata a Mennea , la “Pista di Pietro” appunto. Alla memoria della moglie di Nicolas Meletiou sono dedicati i “Giardini di Betty” oggi realtà nella città di Roma, Milano e, ovviamente, Tolentino prima sede dell’azienda.

Fabio Sturani ha così raccontato, passo per passo, la storia di circa 32milioni di sneakers prodotte e vendute in Italia ogni anni, un piccolo grande pezzo di rifiuto che trattato e trasformato viene destinato a nuova vita sottraendo rifiuti all’incenerimento e alle discariche ed evitando il consumo di materia vergine. Una pratica virtuosa che dal 2024 partirà anche ad Acerra grazie alla donazione di un anno di servizio di raccolta da parte di Ecorecycling

La serata, moderata da Giuseppe Cantore di Legambiente Acerra, ha ospitato gli interventi di Vincenzo Castaldo direttore della Caritas Diocesana di Acerra, di Espedito Piscopo di AttiviAmo a cui si deve il merito di essere stato il contatto con l’azienda: “E’ nostro compito obbligatorio oltre alle altre attività dell’associazione rafforzare le capacità degli adolescenti per la promozione di un modo sicuro, circolare e sostenibile di gestire i nostri ‘rifiuti’. Da questo nasce questa bellissima opportunità con l’azienda Esorecycling, affiancati da Legambiente, per poter rendere i nostri scarti parchi giochi per bambini”. Le conclusioni spettano a Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania: “Non è scontato parlare proprio ad Acerra di rifiuti, lo facciamo sapendo che non è sempre semplice, con la coerenza dell’ ambientalismo scientifico che non ha paura di supportare le aziende che praticano l’economia circolare. Così come, con la stessa coerenza abbiamo sempre ribadito che una raccolta differenziata spinta a regime, insieme ai necessari impianti di riciclo, rende inutili altre linee e altri impianti di incenerimento. Siamo felici, a tal proposito che sulla questione della quarta linea dell’inceneritore di Acerra si sia ravveduto anche il presidente De Luca, grazie anche alle sollecitazioni di Mons. Di Donna”

“È una bella storia quella di Nicolas Meletiou e della sua ESO Recycling” dichiara Antonella Terracciano, presidente Legambiente Acerra “ Una storia che unisce amore e senso civico e che continua a sbocciare nei Giardini di Betty e a correre veloce sulle Piste di Pietro Dobbiamo provare a replicare sempre le buone pratiche. Quando ascoltiamo una bella storia che racconta delle potenzialità enormi dell’economia circolare dobbiamo portarla qui, ad Acerra. E’ particolarmente gratificante che l’anno associativo del circolo si chiuda con questo importante incontro e che, contemporaneamente, si apra l’anno associativo con i bambini che, impegnati nei nostri laboratori di riciclo, hanno voluto tesserarsi! Il 2024 si apre con 5 iscritti dagli 8 agli 11 anni con cui inaugureremo il Legambiente kids Acerra così che anche i bimbi scoprano che la sinergia e l’impegno rendono possibile la bellezza anche (e soprattutto) qui.”