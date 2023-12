Giallo a Pomigliano, imprenditore anastasiano ferito da un proiettile

POMIGLIANO D’ARCO – Giallo nella serata di giovedì a Pomigliano d’Arco. Un imprenditore di Sant’Anastasia è stato centrato da un proiettile mentre si trovava all’interno della sua auto sistema nell’area di un distributore di carburante nella zona di via Vesuviana.

All’inizio si temeva un tentativo di rapina o comunque uno scenario simile ad un raid. In realtà l’ipotesi presa in considerazione nelle ore successive è quella di un gesto estremo da parte del 50enne che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale del Mare di Ponticelli.

Sull’episodio sono comunque in corso indagini da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Castello di Cisterna.