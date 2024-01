Il questore di Firenze è cittadino onorario di Somma Vesuviana

SOMMA VESUVIANA – Cittadinanza onoraria di Somma Vesuviana al Questore di Firenze Maurizio Auriemma “per l’altissimo profilo, talento e personalità e la brillante carriera, quale servitore delle Istituzioni”, si legge nella motivazione.

“È un onore e orgoglio per me nato nel capoluogo toscano e Questore della provincia di Firenze, figlio di un papà poliziotto e di mamma di origini di Somma Vesuviana, che decisero di mettere su famiglia in questa città”, commenta Auriemma.

“Grosso valore aggiunto di questo riconoscimento – continua il Questore Auriemma – è sicuramente dato dalla cittadinanza riconosciuta anche alla senatrice Liliana Segre, che ho avuto il piacere di conoscere a Bergamo nel periodo pre pandemia”.