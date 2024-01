Attore dei video di Liberato grave dopo un incidente stradale

Adam Jendoubi, attore e modello napoletano, è ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo un incidente stradale.

Il giovane attore considerato un enorme talento della scena partenopea, protagonista dei videoclip del cantante Liberato e del film “La Paranza dei Bambini”, versa attualmente in condizioni critiche all’ospedale San Leonardo di Castellammare. Nella mattinata di ieri, intorno alle 8 circa, il 23enne ha perso il controllo del suo scooter mentre si trovava a Castellammare e ha riportato gravi ferite alla testa, con fratture multiple al cranio. Nonostante i medici non si siamo sbilanciati sulle condizioni del ragazzo, purtroppo Adam è in pericolo di vita proprio a causa del grave incidente in cui è stato coinvolto.

Non è ancora chiaro il motivo per cui l’attore abbia perso il controllo dello scooter, ma è certo che non sono coinvolti altri mezzi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente anche grazie alle telecamere presenti sul luogo.