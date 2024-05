Il Maggio dei Libri a Cisterna, ospite il prof. Ferdinando Di Dato

Proseguono gli incontri con gli autori della quattordicesima edizione de Il Maggio dei Libri, evento organizzato dalla Pro Loco Castrum di Castello di Cisterna, dall’amministrazione comunale e promosso dal Ministro della Cultura. L’importante evento ha visto la presenza del prof. Ferdinando Di Dato con il suo libro: “Genesi, ascesa e caduta del fascismo”.

Ieri, 24 maggio, si è tenuto il secondo incontro de Il Maggio dei libri, infatti, la Cripta dell’Abbazia di San Nicola di Castello di Cisterna ha ospitato la presentazione del libro “Genesi, ascesa e caduta del fascismo” del prof. Ferdinando Di Dato, docente di Storia e Filosofia nel Liceo classico-scientifico “V. Imbriani” di Pomigliano d’Arco”. L’evento, moderato dalla prof.ssa Fiorella Chirollo e presidentessa della Pro Loco Castrum, ha visto la partecipazione della prof.ssa Margherita Romano, di Gennaro Romano ed infine ma non per importanza, gli studenti e le studentesse del Liceo Imbriani e Liceo F. Durante di Frattamaggiore.

Dialogo con l’autore

L’autore ci spiega che il libro è stato redatto per fornire una visione chiara e sintetica di un periodo della storia d’Italia complesso e scottante, il quale oltre ad avere una sterminata bibliografia presenta una pluralità di interpretazioni. Il lavoro del prof. Di Dato è frutto di un duro impegno verso un argomento estremamente complesso che il più delle volte viene affrontato da personaggi della politica o dai giornalisti. Secondo Di Dato, è importante dare voce a chi affronta con un metodo euristico le fonti, a chi presta attenzione alle singole sfumature, a chi interpreta i documenti senza alcuna strumentalizzazione.

Ripetutamente la storia si ripete

“La storia però non ha mai un percorso lineare e univoco e per questo si può dire che c’è sempre il pericolo che questi avvenimenti possano ripresentarsi sotto facce e forme nuove”, scrive il prof. Ferdinando Di Dato. Sì, perché non è necessaria la marcia su Roma o una legge che legittimi in maniera eclatante la censura o un’altra che sbatta in galera chi non sposa gli stessi valori… Il fascismo ha continuato ad aleggiare nel Paese talvolta in maniera più evidente talaltra più subdola.