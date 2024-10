Il capitano firma altri 3 punti pesantissimi

Al Maradona, il Napoli soffre ma batte il Lecce per 1-0 grazie a capitan Di Lorenzo: si tratta della quarta vittoria consecutiva, evento che non accadeva dall’anno dello scudetto.

Si conferma il trend delle ultime giornate di un Napoli non bello esteticamente e sofferente: non deve ingannare il clean sheet, dal momento che il Lecce ha avuto le occasioni per far male agli azzurri. Rispetto alla “formazione-tipo”, Conte ha deciso di cambiare le ali, dando spazio a Neres e Ngonge. Il primo si è acceso solo a tratti quando riusciva a staccarsi dalla marcatura di Pelmard, mentre il secondo è stato abbastanza confusionario e poco attento in fase difensiva: è stato giusto dare spazio a chi ha visto meno il campo, considerando anche l’impegno infrasettimanale contro il Milan, però la partita di oggi ha fatto capire perché Conte preferisce un giocatore più disciplinato tatticamente come Politano, sebbene Ngonge possa avere più estro. Il Napoli è ora atteso, fino all’Immacolata, da un filotto di partite piuttosto complesso, che vede in ordine Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio. I risultati contro questi sei avversari determineranno le ambizioni del primo Napoli di Conte, se sarà lotta scudetto o lotta Champions.