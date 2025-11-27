Si moltiplicano i furti di auto a Pomigliano D’Arco

La città di Pomigliano D’Arco negli ultimi mesi è diventata un luogo dove i furti di auto aumentano smisuratamente e i cittadini sono stanchi e chiedono più controlli.

Non solo furti ma anche auto danneggiate. L’ultimo atto di vandalismo è avvenuto in questi giorni fuori a una pizzeria.

Il proprietario dell’auto danneggiata ha affidato il suo post di rabbia al deputato Borrelli al quale racconta che gli è stato rotto il finestrino della sua macchina durante un tentativo di furto.

Da qui è partita una raffica di commenti attraverso i quali tantissime persone esprimevano rabbia e dispiacere per l’episodio e raccontavano vicende simili capitate a loro in prima persona o a persone loro vicine.

Un’altra utente ha raccontato di aver subito la stessa cosa fuori a un pub lungo una strada centrale pomiglianese, dove la portiera della sua 500X è stata forzata con un palo per tentare di rubarla.

La situazione furti auto a Pomigliano è ormai insostenibile, si sente parlare di almeno due casi al giorno e i cittadini non sostengono più questa situazione. Sono stanchi di dover vivere continuamente con la paura che possano subire un furto o una violenza e chiedono alle istituzioni e alle forze dell’ordine di intervenire, prima che si arrivi ad un punto di non ritorno.

(fonte foto: pagina dii Borrelli)