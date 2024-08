Madonna, compleanno in Campania ma non a Pompei: la smentita del Parco

POMPEI – Una cosa è certa: il presunto mega party per festeggiare in Italia i 66 anni di Madonna, la celebre pop star italo americana, se mai ci sarà non sarà negli Scavi di Pompei e tantomeno nel Teatro Grande. La smentita, secca e ufficiale, dopo giorni di voci rimbalzate sui social e sui giornali, arriva dal parco archeologico di Pompei, che bolla la voce di un party negli Scavi con 500 ospiti come una “notizia priva di fondamento”.

“In merito alle voci che circolano sulla stampa di questi giorni circa un ‘mega-party’ di una celebrità internazionale con 500 ospiti negli scavi di Pompei, nonché su un canone presunto di 30mila euro per il Teatro Grande, il Parco archeologico precisa che si tratta di notizie prive di fondamento”, recita la nota, che mette a tacere ogni illazione e relega al rango di boutade la voce alimentatasi nei giorni scorsi.

Un tamtam di indiscrezioni alimentate anche dal fatto che la Prefettura di Napoli ha convocato per domani un comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, che avrebbe riguardato anche questo aspetto. Se infatti la festa agli Scavi fosse stata confermata, avrebbe comportato speciali misure di sicurezza per un evento che, sebbene sulla carta strettamente riservato agli invitati (si parlava di 500 supervip e di un catering assicurato da chef stellati), inevitabilmente avrebbe richiamato a Pompei la folla delle grandi occasioni. D’altronde già in passato l’Italia – terra che sta a cuore all’artista – era stata la meta prescelta da Madonna per festeggiare il suo compleanno, nel 2017 e nel 2021 in Puglia e nel 2022 in Sicilia.

Il Comune di Pompei si era anche detto pronto ad accogliere l’artista. L’ipotesi originariamente ventilata era che la cantante potesse spegnere le candeline con pochi intimi e familiari su uno yacht al largo dei Faraglioni, per poi approdare sulla terraferma nel porto di Marina di Stabia e, da qui, raggiungere in auto gli Scavi. A dare forza alle voci di un approdo al Teatro Grande, abituale palcoscenico di prestigio per grandi spettacoli, l’indiscrezione secondo la quale questo sarebbe stato affittato da una società internazionale per un party da tenere il 16 agosto, proprio il giorno del compleanno della star. Era circolata anche la cifra: 30.000 euro, appunto, circostanza come visto smentita seccamente dal Parco. Per gli appassionati che già immaginavano di raggiungere Pompei per fare gli auguri alla cantante una vera e propria doccia fredda. Anzi, ‘Frozen’. Per dirla con uno dei titoli più celebri tra quelli portati al successo dalla popstar. Ma non è detto che il compleanno della cantante (la quale sarebbe già giunta in Italia) non si festeggi effettivamente in Campania, in qualche altra suggestiva location.