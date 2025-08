Gaza, l’appello del coordinamento nazionale delle “Comunità Laudato Si'”

Riceviamo e pubblichiamo

Care amiche e cari amici delle Comunità Laudato Si’,

la terribile condizione del popolo Palestinese ci costringe a decidere da che parte della Storia vogliamo stare. L’aggressione del Governo israeliano nei confronti dei Palestinesi è una vergogna che deve essere condannata. Per questo abbiamo deciso, come coordinamento della nostra rete, di dare voce e sostenere un’iniziativa concreta che, anche in questo momento di grande caos, garantisce un aiuto che riesce effettivamente a raggiungere un ampio numero di cittadini.

Grazie ai nostri due fondatori, siamo riusciti a creare un contatto con Abuna (Padre) Davide, Cancelliere del Patriarcato Latino di Gerusalemme, attualmente impegnato in Cisgiordania.

Oltre a fornirci la brochure disponibile al seguente link – dove potrete conoscere tutte le azioni di aiuto che il Patriarcato sta perseguendo – Padre Davide ci ha comunicato che la loro rete riesce a raggiungere decine di migliaia di persone, di ogni fede e di ogni età, in estrema difficoltà a Gaza, ma anche in Cisgiordania e a Gerusalemme. Nonostante le attuali condizioni di profonda incertezza, i loro aiuti – prevalentemente cibo e beni di primissima necessità – in questi giorni sono riusciti a superare i blocchi e raggiungere i cittadini della Striscia, dando così concretezza alle donazioni ricevute.

https://online.flipbuilder.com/LatinPatriarchate/pcnw/

La sofferenza è tanta e dare continuità a progetti che stanno effettivamente dando segnali di vero supporto è sempre più importante. Vi invitiamo dunque, ognuno secondo le proprie sensibilità e possibilità, a rendere concreto questo aiuto effettuando un’erogazione liberale. Il vostro versamento dovrà indicare come causale: Patriarch’s Fund.

È importante seguire questa precisa indicazione, senza aggiungere nessuna altra dicitura nella causale, per garantire che l’operazione vada a buon fine, oltre ogni tipo di blocco.

Le coordinate di riferimento per l’erogazione sono:

Beneficiario: Latin Patriarchate of Jerusalem

Indirizzo / PO Box: POB 14152

Città/Paese: JERUSALEM/ ISRAEL

IBAN: DE16370601930058029017

BIC: GENODED1PAX

Banca: Pax-Bank eG, Christophstr. 35, 50670 Cologne, Germany

Padre Davide chiede di poter indicare nelle note del versamento anche l’indirizzo mail della persona o della comunità che vorrà eseguire questa erogazione. Questo per poter riportare i loro sentiti ringraziamenti.

È giusto farvi sapere che anche la rete di Slow Food Italia ha deciso di partecipare e fornire un contributo, sia come associazione nazionale, sia come singole realtà territoriali.

Nel pieno spirito della nostra rete, abbiamo il dovere di manifestare in modo concreto da che parte della Storia abbiamo deciso di stare.

Grazie per quello che potrete fare.

Coordinamento Comunità Laudato Si’