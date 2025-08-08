Gadget del Napoli e griffe false invadono le rotte dei turisti: base scoperta pure nel Vesuviano

46 persone segnalate alle autorità competenti per contraffazione e produzione non sicura di oltre 380mila prodotti, tra cui gadget della S.S.C. Napoli

Durante una serie di interventi ispettivi, operati a Napoli negli ultimi 5 giorni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro oltre 380mila prodotti tra contraffatti e “non sicuri”.

L’intervento ha tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

Sono state verbalizzate 46 persone, tra cui 39 titolari di ditte individuali esercenti l’attività di commercio al dettaglio di bigiotteria, articoli per la casa e giocattoli.

12 sono i denunciati all’Autorità Giudiziaria a vario titolo, tra cui ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Altri 27 sono stati segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa.

Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro, dai militari del Gruppo Pronto Impiego, oltre 210mila articoli tra giocattoli, gadget della S.S.C. Napoli, capi di abbigliamento contraffatti e/o non sicuri e accessori di bigiotteria.

In base a questi sequestri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria 8 soggetti e segnalati amministrativamente 3 responsabili.

I militari del I e II Gruppo di Napoli sono intervenuti tra il capoluogo partenopeo, Ischia e San Giorgio a Cremano. Durante gli interventi sono stati sequestrati circa 7mila articoli tra contraffatti come profumi, portafogli, cinture, borse e cover per cellulari, e non sicuri come articoli di bigiotteria e chincaglieria. In paritcolare nel mirino l’aeroporto di Capodichino e i Porti turistici.

Gli interventi hanno portato alla denuncia di 3 responsabili e alla segnalazione amministrativa di altre 8 persone.