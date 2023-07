Fuori il video del nuovo singolo di Mimmo Cavallo che anticipa l’atteso album d’inediti

Ancora una volta Mimmo Cavallo, cantautore “indomabile”, ci sorprende e ci tocca il cuore. Di questi tempi quanto ancora ha bisogno di essere cantata la libertà! Niente è scontato e quel “I want to be free”, ripetuto al centro del suo nuovo brano, ti entra nella pelle, nel respiro e si fa inno per molti, per tanti, per tutti coloro che ancora la invocano e la inseguono. Da preghiera sommessa, si fa canto corale e poi urlo gridato alla terra, al cielo e al mare, da sempre spettatori complici di quella richiesta e di quel volo sorprendente di boomerang che rinunciando alla sua regola, mette le ali e non torna più indietro.

“La libertà è un boomerang che ha deciso di non tornare più indietro – dice Mimmo Cavallo – anche attraverso una canzone, si può far sentire la vicinanza a chi, in tutto il mondo, ancora oggi, lotta per la libertà, contro il male del silenzio e la sordità dell’indifferenza. La libertà è un volo di farfalla, la foglia che abbandona il ramo, l’acqua nella rete dei pescatori, le scie sopra il mare dei migranti. È l’aria, la musica, e non c’è modo di arrestarla, non servono prigioni, muri, serrature, bulloni per contenerla, e va perseguita a tutti i costi. Non ha un abito, non puoi vestirla, non ha prezzo, non puoi comprarla. La libertà è diversità, lasciare scoperti i propri capelli contro l’obbligo dell’hijab, avere occhi che non si arrendono. Il pettirosso che mangia nel cavo di una mano non sarà mai libero”.

Il video, prodotto da Suoni dall’Italia Edizioni, è stato girato da Francesco Ripa a Castelnuovo della Daunia (FG) presso la Basilica di San Francesco, a San Marzano di San Giuseppe (TA) presso il Santuario Rupestre della Madonna delle Grazie, a Lizzano (TA) presso la Chiesa del Rosario e a Napoli presso il Conservatorio San Pietro a Maiella. I disegni e le animazioni sono stati realizzati da Iaca Studio, Fabiana Iacolucci e Valentina Calvani.

Anticipato lo scorso anno da ‘U Vurpe, da Oh Mimì, dedicato a Mia Martini e dal nuovo singolo La Libertà (produzione artistica e arrangiamento di Roberto Guarino), il suo atteso album d’inediti sarà presto pubblicato da Suoni dall’Italia Edizioni.