Cicciano: operaio ferito gravemente sul posto di lavoro

Ieri pomeriggio, in via Benevento a Cicciano, in provincia di Napoli cade un operaio di 66 da un muro di 66 metri mentre era sul posto di lavoro.

Tempestivo è stato l’arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola, intervenuti nel cantiere. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni: si parla di pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per chiarire le dinamiche della vicenda.

Non si tratta di un caso isolato: un episodio simile si è verificato il 7 ottobre, quando Pasquale Fiore Iliceto, 53 anni, è precipitato mentre montava uno scaffale in un negozio in allestimento al Vulcano Buono. Dopo giorni di agonia, l’uomo si è spento.

Secondo i dati aggiornati ad agosto, le vittime sul posto di lavoro dall’inizio dell’anno sono 681, con un aumento dello 0,1% rispetto al 2024. La Campania si trova in zona rossa, ovvero tra le regioni in cui questi incidenti avvengono più spesso, insieme a Basilicata, Umbria, Calabria e Sicilia.