Fi oltre il 10%, Campania e Sud premiano gli eredi del Cav. Silvestro: “Ora nuove sfide”

NAPOLI. “Risultato straordinario per Forza Italia che cresce fino a superare il 10% sul dato nazionale considerato l’accordo con Svp. Gli italiani hanno premiato il nostro lavoro, le nostre idee e soprattutto i nostri valori.

Le urne non hanno fatto altro che confermare le impressioni degli exit poll e questa tornata elettorale ci consegna un centrodestra ancora più rafforzato alla guida del Paese.

Qui in Campania, come in tutto il Sud, siamo andati ben oltre la media nazionale, con il nostro segretario Antonio Tajani che ha fatto registrare il record di preferenze. Adesso dobbiamo continuare sulla rotta che abbiamo intrapreso, continuando ad allargare il nostro consenso nelle prossime sfide che ci attendono”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.