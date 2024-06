Mba Football al rione Sanità

La IPE Business School, campione in carica, è lieta di ospitare a Napoli il torneo di calcio MBA Football Cup 2024, un evento che celebra l’integrazione tra sport e networking tra le principali Business School d’Italia. L’evento si è tenuto l’8 e 9 giugno presso il nuovissimo Campo San Gennaro presso il Rione Sanità,

L’MBA Football CUP è una competizione di calcio a 11 che vede coinvolte le più importanti Scuole di Management italiane ed internazionali, finalizzata a favorire reciproca conoscenza tra allievi, ex allievi, docenti, manager, imprenditori e professionisti con background diversi ma che condividono la stessa passione. Un appuntamento annuale itinerante che si svolge da vent’anni alla presenza di ospiti d’onore provenienti dal mondo calcistico del calibro di Gianni Rivera e Pierluigi Collina.

Partecipanti:

Il torneo vedrà la partecipazione delle seguenti squadre composte da studenti, ex Allievi Master e Staff delle seguenti Business School:

IPE Business School

Bocconi Alumni

POLIMI Graduate School of Management

Luiss Guido Carli

Cuoa Business School

MIB Trieste School of Management

Bologna Business School

Dichiara Giuseppe Soda, docente della Bocconi e coordinatore della squadra “siamo molto felici di dare il nostro contributo a questa magnifica iniziativa che ogni anno aggrega 150 professionisti da tutta Italia sotto il segno dell’amicizia e dei valori sportivi di inclusione e rispetto”