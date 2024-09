Festeggia compleanno in pizzeria, trova vetro nell’impasto: 19enne in ospedale

Acerra – Ha rischiato conseguenze gravissime una studentessa di Acerra che nella serata di giovedì ha deciso di festeggiare il proprio diciannovesimo compleanno in una pizzeria aperta di recente nel centro storico.

All’interno dell’impasto della pizza che le era stata servita, infatti, c’erano dei pezzettini di vetro che sarebbero stati ingeriti ed in parte sputati. Una situazione molto pericolosa e che ha portato all’immediato ricovero al pronto soccorso. La 19enne è stata sottoposta ad alcuni accertamenti, compresa una radiografia all’ospedale del Mare.

Per fortuna tutti gli esami hanno dato esito negativo ma la vicenda potrebbe non essere finita qui. La famiglia è pronta a informare del caso le forze dell’ordine per una possibile denuncia.