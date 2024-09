Stellantis, terzo giorno di sciopero Fca Security

“Con l’iniziativa di oggi, i lavoratori di Fca Security sono al terzo giorno di sciopero che riguarda tutti e tre i turni di lavoro. I motivi dello sciopero sono relativi alla forte discriminazione che stanno subendo i lavoratori del stabilimento di Caivano che, per effetto delle scelte aziendali, sono relegati su un sito senza la possibilità di ruotare sulle altre portinerie presenti nelle aziende Stellantis, creando quindi ad arte un piccolo satellite completamente distaccato dallo stabilimento principale Giambattista Vico di Pomigliano”.

E’ quanto si legge in una nota di Mario Di Costanzo, responsabile automotive della Fiom-Cgil di Napoli. “I lavoratori – precisa Di Costanzo – sono estremamente preoccupati di tale scelta poiché l’azienda non fornisce nessuna spiegazione plausibile per tale organizzazione. A confermare le preoccupazioni dei lavoratori è stato l’ultimo rinnovo dei contratti di solidarietà in cui l’azienda annuncia 33 lavoratori in esubero su 72 addetti. Anche in questo caso, nonostante le legittime preoccupazioni della Fiom l’azienda, con un atteggiamento arrogante, non ha fornito nessuna azione volta a tutelare i livelli occupazionali”.

“Per questi motivi – conclude Di Costanzo – la mobilitazione continua, la Fiom non lascerà soli i lavoratori continuerà la mobilitazione, l’azienda deve fornire elementi ed è fortemente impegnata nella tutela dell’occupazione e della dignità delle persone”.