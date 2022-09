Festa di San Gennaro: gli eventi in onore del Santo Patrono di Somma Vesuviana

Nel Comune di Somma Vesuviana si è appena salutata la tradizionale manifestazione del Palio, ma già si guarda al prossimo fine settimana, quando si terrà un’altra storica ricorrenza per la città: le celebrazioni in onore di San Gennaro, il Santo Patrono di Somma. La festa di San Gennaro torna, come ogni anno, il 19 settembre ma già da sabato 17 la città vivrà una serie di eventi.

Considerando che la Festa riveste da sempre un’occasione di grande valenza culturale, turistica e sociale per la comunità cittadina, il Comune ha reso noto un ciclo di tappe della manifestazione sparse nei tre giorni dedicati alle celebrazioni per il Santo. Questa serie di eventi avrà il supporto della fondazione Telethon, collocandosi all’interno del progetto “La due Comuni. Insieme per Telethon: Somma Vesuviana/ Sant’Anastasia 17 e 18 Settembre”, che si unisce alla Festa di San Gennaro.

Le celebrazioni ruoteranno, ovviamente, intorno al rito religioso, con la statua di San Gennaro in tutte le chiese della città, a partire dalla Chiesa della Collegiata in Santa Maria Maggiore, dove si trova da sempre la reliquia e da dove partirà la processione. Il programma dei festeggiamenti, invece, prevede:

Sabato 17 settembre 2022:

ore 17,30 – Apertura Villaggio Telethon – Piazza Vittorio Emanuele III;

ore 18,00 – Esibizione Orchestra “Scuola Media San Giovanni Bosco Summa Villa”;

ore 19,00 – Esibizione Atleti palestra “Busen Club Marino”: Judo, Ginnastica artistica e Pancrazio;

ore 20,00 Spettacolo con “Zi Riccardo e le donne della tammorra”;

Domenica 18 settembre 2022:

ore 8,30 – Piazza Vittorio Emanuele III – Raduno Atleti e partecipanti;

ore 8,50 – Esibizione Fanfara dei Carabinieri;

ore 9,00 partenza gara con Rosa Maria Esilio (vedova Mario Cerciello Rega); ore 11,00 Cerimonia Premiazione;

ore 11,15 Concerto Fanfara decimo reggimento Carabinieri Campania;

Comune di Somma Vesuviana – Determina di Impegno – Cultura – Tempo Libero – Turismo e Spettacolo – pag. 2 di 7

ore 20,30 Concerto neomelodico;

Lunedì 19 settembre 2022:

ore 21,00: concerto neomelodico.