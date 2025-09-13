Femminicidio di Martina Carbonaro, i risultati dell’autopsia: colpita 4 volte alla testa

L’esito dell’autopsia dichiara che Martina è stata uccisa a sassate, con 4 colpi alla testa

Purtroppo non si è potuto stabilire quanto sia durata l’agonia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa lo scorso 28 agosto dal suo ex, Alessio Tucci.

Si ipotizza un’ora, ma quello che è sicuro è il numero di colpi che ha subito la ragazza: 4 sassate rivolte alla nuca e al volto.

In particolare, è risultato un primo colpo alla nuca, al lato destro, che potrebbe essere stato inflitto quando ha rifiutato un approccio da parte di Tucci.

Subito dopo ne sono arrivati altri 3, sia al lato sinistro che frontalmente. Questo potrebbe essere presumibilmente l’ultimo, che indicherebbe che la vittima è caduta a terra di schiena.

Infine è stato chiarito che Martina non è morta sul colpo ma non si può dire con certezza quale sia stato il momento del decesso. Il medico ha stabilito un periodo di tempo che varia da pochi minuti fino ad un’ora.

L’esame era stato disposto per accertare la dinamica dell’omicidio e per chiarire se, con un soccorso tempestivo, la ragazza si sarebbe potuta salvare.

La consulenza medico legale è stata firmata dal dirigente dell’Asl Napoli Nord, la dottoressa Raffaella Salvarezza, nominata dal pm Della Valle della Procura di Napoli Nord.

Il corpo della ragazza è stato trovato il 28 maggio scorso in un casolare abbandonato vicino allo stadio Moccia di Afragola. Le tracce della vittima si erano perse dal 26 maggio.

L’ex fidanzato, Alessio Tucci (19 anni), aveva partecipato alle ricerche della ragazza e, dopo il ritrovamento del corpo, è crollato e ha ammesso di averla uccisa lui.

Il motivo era stato un rifiuto da parte della ragazza di ritornare insieme dopo una storia durata 2 anni.

Attualmente il ragazzo si trova in carcere e per concludere le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, si attendono i risultati degli accertamenti effettuati sui telefoni sequestrati.

Ad essere sotto sequestro non è solo il cellulare del ragazzo ma anche i cellulari dei suoi familiari.