Far west a Somma Vesuviana: esplosi 8 colpi di pistola nella notte

Notte di tensione a Somma Vesuviana, dove un episodio ancora avvolto da molti interrogativi ha scosso la quiete di via Pomintella. Intorno alle ore notturne, alcuni residenti hanno segnalato ai carabinieri l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco, uditi distintamente nella zona al civico 143. Un episodio che ha fatto immediatamente scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni trapelate, sarebbero stati esplosi complessivamente otto colpi di pistola. Una dinamica che ha generato momenti di forte apprensione tra i cittadini, svegliati di soprassalto dai rumori degli spari. Sul posto sono giunte rapidamente le pattuglie dell’Arma, che hanno avviato i primi accertamenti per chiarire cosa sia realmente accaduto.

Al momento, il quadro resta ancora frammentario. Gli investigatori parlano di due soggetti ignoti che avrebbero esploso almeno due colpi prima di darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro se gli spari siano stati indirizzati verso persone, abitazioni o se si sia trattato di colpi esplosi in aria a scopo intimidatorio. Fortunatamente, non risultano feriti né danni evidenti a cose o persone.

L’area è stata attentamente ispezionata alla ricerca di bossoli o altri elementi utili alle indagini. Ogni dettaglio potrà rivelarsi fondamentale per risalire all’identità dei responsabili e comprendere il contesto dell’episodio. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono le verifiche anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Un fatto che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza notturna e che ha lasciato la comunità locale in uno stato di comprensibile inquietudine.