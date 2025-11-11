Famiglia ripresa a Pontecitra mentre scarica un’intera camera in legno

Continuano senza sosta le attività della Polizia Locale di Marigliano nel rione Pontecitra, area già da tempo al centro di interventi mirati contro l’abbandono illecito dei rifiuti e i fenomeni di microcriminalità giovanile. Nelle ultime ore, gli agenti guidati dal Comandante Emiliano Nacar hanno acquisito nuove immagini di particolare gravità: un’intera famiglia è stata ripresa mentre, a piedi, trasportava e abbandonava in strada una camera da letto in legno, composta da più elementi. Le immagini, definite “raccapriccianti e inaccettabili” dagli stessi operatori, mostrano la sistematicità di comportamenti che arrecano un danno ambientale e decorativo a tutta la comunità.

«Non arretriamo di un passo» ha dichiarato il Comandante Nacar. «Questa attività è evidentemente organizzata per eludere i controlli e aggirare la campagna in corso contro gli sversamenti abusivi. Tuttavia, grazie a un lavoro costante e all’incrocio di diverse fonti investigative, stiamo già risalendo all’identità dei responsabili».

Parallelamente, la Polizia Locale ha concluso un’altra attività significativa: è stato individuato il venditore ambulante che, nelle scorse settimane, riforniva alcuni ragazzini frequentatori del playground del sabato sera con piccoli coltelli. Un fenomeno segnalato più volte dai residenti, preoccupati dalle possibili implicazioni in termini di sicurezza.

«È un comportamento che contrasteremo con fermezza» aggiunge Nacar. «La tutela dei minori e degli spazi pubblici è una priorità. Stiamo potenziando il sistema di videosorveglianza e continueremo con interventi mirati, controlli e presenza costante sul territorio».

La Polizia Locale invita i cittadini a collaborare, segnalando episodi e fornendo informazioni utili. «La legalità è un patto collettivo. Solo insieme possiamo restituire dignità e vivibilità ai nostri quartieri» conclude il Comandante.