CASTELLAMMARE DI STABIA – Due persone sono finite in ospedale per l’esplosione di un termocamino in una abitazione di Castellammare di Stabia, in via Pioppaino 24, dove sono intervenuti i carabinieri.

Coinvolti dall’incidente due residenti, un 32enne di origini ucraine e uno stabiese di 37 anni. Il 32enne è stato ricoverato per aver respirato i fumi generati dall’esplosione, il 37enne per una ferita lacero contusa alla gamba destra, guaribile in cinque giorni.