Emergenza topi a Pontecitra: chiesto intervento urgente

La lista civica “Cambiamo Marigliano” lancia un allarme per una grave emergenza igienico-sanitaria nel quartiere di Pontecitra. Con una richiesta formale inviata al Sindaco e all’Assessore all’Igiene Urbana, il gruppo ha segnalato una “massiccia e preoccupante” presenza di ratti nella zona.

Secondo la nota, i residenti del quartiere stanno vivendo una situazione di forte disagio e potenziale pericolo per la salute pubblica. La presenza dei roditori è in aumento, mettendo a rischio l’igiene e la sicurezza di strade, abitazioni e luoghi pubblici.

La preoccupazione è amplificata dalla vicinanza dell’inizio dell’anno scolastico. A Pontecitra si trovano infatti diversi plessi scolastici e l’infestazione rappresenta un rischio serio per l’incolumità di studenti e personale.

Definendo la situazione “urgente”, “Cambiamo Marigliano” ha chiesto un intervento risolutivo e immediato di derattizzazione da parte delle autorità comunali. L’obiettivo è ripristinare le adeguate condizioni igieniche e tutelare la salute dei cittadini.

La lista Cambiamo Marigliano è ora in attesa di un rapido riscontro e di un’azione concreta da parte dell’amministrazione per risolvere il problema.

