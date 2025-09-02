Collegiale Nazionale di Ginnastica Aerobica: per la prima volta in Campania

Oggi, 2 settembre, per la prima volta in Campania si svolge il Collegiale Nazionale Allievi Junior A e Junior B Gold di ginnastica aerobica, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Il collegiale, aperto a tutti gli atleti delle categorie indicate nati tra il 2008 e il 2017, si terrà dal 2 al 5 settembre presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco, gestito dai fratelli Serena e Graziano Piccolo. Serena, direttrice del Palazzetto, ricopre anche il ruolo di direttrice tecnica della sezione aerobica del Comitato regionale Campania, mentre Graziano è direttore sportivo nazionale della sezione aerobica.

Presenti al Palazzetto anche Luisa Righetti, direttrice tecnica nazionale della sezione aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia, e Raffaella Lanza, consigliere regionale della sezione ginnastica aerobica, che ha portato i saluti del presidente del Comitato regionale Campania, Vincenzo Porcelli, orgoglioso di ospitare questa importante manifestazione a Pomigliano d’Arco.

Abbiamo intervistato innanzitutto Luisa Righetti, che ci ha spiegato come mai quest’anno sia stato scelto il Palazzetto di Pomigliano d’Arco al posto di quello di Sant’Elpidio:

“Quest’anno si è optato per Pomigliano perché consente di ospitare più persone: parliamo di 145 atleti e 26 società. Inoltre, la struttura è molto più attrezzata. Negli anni scorsi i numeri erano inferiori”.

Quali emozioni prova nel vedere qui così tanti atleti?

“È una grandissima emozione. Sono cose a cui pensi di essere abituata, ma non lo sei mai abbastanza. Con il passare degli anni non crescono solo i numeri, ma anche la passione. Vederli collaborare ed essere felici è appagante”.

Qual è la giornata tipo di un atleta durante il collegiale?

“È sicuramente impegnativa: normalmente si allenano una volta al giorno per 2-3 ore, mentre in questi giorni affrontano un doppio allenamento. Allo stesso tempo socializzano, perché alloggiano tutti nello stesso albergo”.

La Campania può diventare una sede stabile per i collegiali?

“Sicuramente. In un certo senso già lo è, perché ospita la maggior parte delle gare di ginnastica in generale. Per quanto riguarda i collegiali, ha sicuramente del potenziale, soprattutto dal punto di vista organizzativo”

Quali sono i prossimi impegni internazionali?

“A fine mese la squadra Junior parteciperà ai Giochi del Mediterraneo della ginnastica aerobica giovanile, in Turchia, con due ginnasti Junior B e sei Junior A convocati. Dal 7 al 14 ottobre la delegazione Junior B sarà in Bulgaria per un Open internazionale, mentre dal 7 al 12 novembre si terranno i Campionati Europei Junior. A seguire, dal 12 al 19 novembre, sarà la volta della squadra Senior con i Campionati Europei”.

Successivamente abbiamo ascoltato le parole di Graziano Piccolo, direttore sportivo nazionale e gestore del Palazzetto, che si è mostrato entusiasta:

“Una cosa è certa: i numeri confermano le nostre aspettative. La prima impressione è stata un colpo, perché, nonostante organizzassimo gare da anni, non avevamo mai visto così tanti atleti nazionali provenienti da tutta Italia. Cerchiamo di accogliere al meglio manifestazioni di questo tipo e di sfruttare al massimo quello che abbiamo”.

Infine abbiamo parlato con Serena Piccolo, che ha raccontato le sue emozioni:

“Questo evento mi riporta indietro di circa 30 anni, quando ero atleta, tecnico e direttore tecnico e sportivo della mia società. È bellissimo vedere atleti che scelgono di stare in palestra piuttosto che con i cellulari: lo sport porta benefici non solo fisici, ma anche psicologici, in un’epoca in cui i problemi mentali e i suicidi sono purtroppo sempre più frequenti. Lo sport insegna la resilienza e a rialzarsi dalle difficoltà.

L’evento che mi ha emozionata di più è stato vedere tutte le regioni unite entrare nel Palazzetto. Il collegiale invernale è sempre stato destinato qui e penso che si riconfermerà. Come direttrice tecnica della Fitness Trybe porto con orgoglio 15 atleti, di cui 5 convocati dalla direzione tecnica nazionale. Per me è un grande risultato. Abbiamo già un’atleta nazionale, Maria Mautone, che prenderà parte agli impegni internazionali”.

Il palazzetto dello sport di Pomigliano d’Arco rappresenta un punto di riferimento per la città dal punto di vista sportivo e costituisce una risorsa economica: durante i collegiali, tornei o eventi di rilievo, la città beneficia infatti di un indotto significativo grazie all’arrivo di atleti, staff tecnici e spettatori, con ricadute positive su alberghi, ristorazione, trasporti e commercio locale.

Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco, in particolare al sindaco Raffaele Russo e all’assessore al commercio Marianna Manna, che hanno contribuito a rendere gli spazi adiacenti al Palazzetto puliti e decorati con nuove aiuole.