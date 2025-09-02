Muore a 94 anni Emilio Fede: l’addio al volto dell’informazione Mediaset

Si è spento oggi, Emilio Fede, noto volto del giornalismo televisivo, ex direttore di TG4. Aveva compiuto 94 anni lo scorso 24 giugno. La figlia Sveva, in un ultimo messaggio al Corriere della Sera, aveva descritto il padre come un “guerriero”, alle prese con condizioni critiche che lo hanno infine condotto alla morte

Negli ultimi mesi, Fede era ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate. Le sue condizioni, già preoccupanti, si sono aggravate repentinamente nelle ultime ore

L’annuncio del decesso ha scosso il mondo dell’informazione. Sveva ha ringraziato colleghi e stampa per l’importante sostegno: “Siete tutti con lui e lui è contento… si meritava questo saluto e questo cenno d’onore”. Era una figura che divideva: amata, criticata, ma sempre al centro del dibattito televisivo. Certamente molto legata all’ascesa di Silvio Berlusconi.

Dal punto di vista professionale, la sua carriera è stata lunga e intensa: iniziata negli anni Sessanta con la RAI, tra cronaca e reportage, proseguita con la direzione del TG1, la nascita di Studio Aperto e il lungo periodo al TG4 sotto l’egida Fininvest

Con la scomparsa di Emilio Fede, scompare un protagonista di settant’anni di giornalismo televisivo italiano: un uomo che ha amato la notorietà, vissuto la storia con impegno e lasciato un marchio duraturo nella memoria collettiva.