Elezioni a San Giuseppe Vesuviano: è ballottaggio tra Andreoli e Sepe, fuori San Giovanni 

Ci è voluto non poco per capire come fossero gli assetti politici di queste elezioni 2024 a San Giuseppe Vesuviano e finalmente è ufficiale: è ballottaggio.

A contendersi la fascia tricolore saranno Andreoli, che è attualmente in vantaggio, e Sepe che si è conteso fino all’ultimo il ballottaggio con San Giovanni, il quale ha ricevuto un numero di voti inferiore.

Stando alle statistiche, Andreoli sembrerebbe essere comunque nettamente in vantaggio su Michele Sepe, almeno per il momento. È tutto rimandato tra due settimane, dunque, a San Giuseppe Vesuviano; ora bisognerà capire quale sarà la preferenza degli elettori che avrebbero votato il terzo classificato. Una sfida diretta tra centrodestra e centrosinistra senza precedenti. Non resta che attendere per capire chi tra Tommaso Andreoli e Michele Sepe riuscirà ad aggiudicarsi il posto di primo cittadino lasciato vuoto da un po’.