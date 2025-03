Far west davanti ai bar ad Ottaviano, maxi rissa tra gruppi di giovani

OTTAVIANO – Notte di tensione a Ottaviano, dove una rissa scoppiata in un noto ritrovo serale ha destato preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni. L’episodio, avvenuto a tarda ora, ha visto il coinvolgimento di diversi giovani e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

A seguito dell’accaduto, il sindaco Biagio Simonetti ha espresso il suo sdegno e la sua determinazione nel contrastare questi episodi di violenza, dichiarando: “Gli episodi di violenza avvenuti questa notte presso un noto ritrovo serale di ragazzi, come purtroppo accade anche in altri luoghi del nostro territorio, non possono essere lasciati passare sotto silenzio. Mentre sui social cresce la polemica e ci si rimpalla le responsabilità, è il momento di assumere decisioni con determinazione e fermezza. La maleducazione, unita al consumo eccessivo di alcol e alla mano morbida delle Istituzioni, sta generando fenomeni di inciviltà e di invivibilità.”

L’episodio ha acceso un dibattito sui social media, con opinioni contrastanti tra chi attribuisce la responsabilità ai gestori dei locali e chi invece punta il dito contro la mancanza di controlli e l’educazione dei giovani. Il sindaco ha chiarito che non si limiterà a parole di condanna, ma che verranno adottate misure concrete in collaborazione con le forze dell’ordine. “Non possiamo permettere che il nostro territorio venga ostaggio di questi comportamenti inaccettabili. Con le forze dell’ordine metteremo in campo azioni concrete per arginare questi fenomeni, garantendo sicurezza e rispetto delle regole. Ottaviano merita di essere un luogo sicuro e vivibile per tutti!”

Nei prossimi giorni potrebbero essere annunciate nuove misure di sicurezza e maggiori controlli nei punti critici della città. Nel frattempo, i cittadini restano in attesa di azioni concrete per garantire una maggiore sicurezza nelle ore notturne.