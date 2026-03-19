Due fermati a Pollena dopo furto: non sapevano che il volante era bloccato e si sono schiantati

Pollena Trocchia. C’è la curva ma vanno dritto. Schianto per due ladri con il volante bloccato. Arrestati dai Carabinieri

Pollena Trocchia, via Guindazzi. E’ pomeriggio e i carabinieri della tenenza di Cercola pattugliano la zona.

In lontananza due uomini vicini ad una fiat 500x. Uno ha una centralina in mano mentre l’altro prova ad aprire la portiera. Tira la maniglia impazientemente. La centralina assolve il suo compito: lo sportello si apre. Salgono. Arrivano i carabinieri e i due tentano di fuggire. Partono pronti per l’inseguimento e la prima curva. C’è un piccolo particolare che non avevano considerato.

Il volante è bloccato, l’auto può andare solo dritto. Nella scatola dello sterzo un noto antifurto meccanico. L’inseguimento dura 500 metri. I due non possono far altro che fermarsi e mestamente arrendersi.

In manette per furto e resistenza il 19enne Carmine Liberati e il 26enne Antonio Pignetti, entrambi di Ponticelli e già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici. Sono in attesa di giudizio.