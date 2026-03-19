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A “Una Somma di libri” nasce l’Agorà poetica. Primo appuntamento con Lemma e Menna da Cartolibromania

Sonia Sodano
di Sonia Sodano

Si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:00 presso Cartolibromania di via Roma, 46 a Somma Vesuviana, il primo “Agorà poetico” organizzato dalla rassegna “Una Somma di libri”. Ospiti i poeti Roberto Menna e Rosanna Lemma.

Per la prima volta la rassegna letteraria “Una Somma di Libri” apre le porte a un evento dedicato unicamente alla poesia. Già in passato, infatti, la nota kermesse, organizzata dal giornale Cultura a Colori e Cartolibromania e giunta alla sua seconda edizione, aveva avuto ospiti poeti e poetesse, ma sempre accanto a un libro di narrativa. È la prima volta che l’appuntamento diventa una vera e propria “Agorà poetica”. Lo scopo è creare uno spazio di incontro, ascolto e condivisione in cui la parola poetica torni a essere viva, dialogica e partecipata.

L’iniziativa, si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:00 presso la sede di Cartolibromania sita in via Roma 46 a Somma Vesuviana (NA). Protagonisti dell’incontro saranno due voci poetiche contemporanee, diverse per sensibilità ma accomunate da una profonda ricerca espressiva. Roberto Menna, autore della raccolta “Pensieri sospesi”, un’opera che si muove tra introspezione e riflessione esistenziale, dove i versi sembrano fermare il tempo per dare spazio a emozioni sospese, fragili e universali. La sua poesia invita il lettore a rallentare, a sostare nei pensieri, a riconoscersi nelle pause. Rosanna Lemma, autrice di “L’eco del passato”, una silloge intensa ed evocativa che intreccia memoria, identità e sentimento. Nei suoi versi il passato non è nostalgia sterile, ma una voce viva che continua a dialogare con il presente, restituendo profondità e significato all’esperienza umana. A dialogare con gli autori sarà la giornalista e scrittrice Sonia Sodano, direttrice del giornale “Cultura A Colori”, mentre le letture saranno affidate alla compagnia teatrale Il Valigione 2.0, a conferma della natura performativa e immersiva dell’incontro. Nel dibattito interverranno la Dott.ssa Tania Sabatino, giornalista e sociologa, ha curato la prefazione del libro di Rosanna Lemma e Imma Malva, libraia e insegnante, anima e factotum della Cartolibromania.

L’Agorà poetica nasce con un obiettivo preciso: ampliare l’orizzonte della rassegna, che da sempre si propone di far conoscere autori e autrici del territorio e non solo, dando voce – in questa occasione – alla poesia, spesso considerata di nicchia, ma in realtà capace di parlare a tutti.

«Perché la poesia, oggi più che mai, è necessaria. – Ha commentato la co-organizzatrice Sonia SodanoÈ uno spazio di resistenza e verità, un linguaggio essenziale che riesce a dire molto con poco. È, in fondo, “ciò che resta quando tutto il resto tace. Un appuntamento da non perdere per chi ama la letteratura, per chi cerca emozioni autentiche e per chi vuole lasciarsi attraversare dalla forza silenziosa delle parole.»

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

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