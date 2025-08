Dramma davanti al supermercato del centro commerciale: muore stroncato da malore

“Quando siamo andati via, stava arrivando l’ambulanza. Speravamo si fosse ripreso.” Sono queste le parole di un testimone che stamattina ha assistito, con preoccupazione e sgomento, a una scena drammatica nei pressi del supermercato Sole 365, tra Afragola e Acerra.

Un uomo, apparentemente solo, si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore. Alcuni passanti hanno notato che faticava a respirare e si sono subito mobilitati per chiamare i soccorsi.

L’intervento del 118 è stato rapido, ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Il decesso è stato constatato poco dopo, tra lo sgomento di chi sperava in un lieto fine.

La vittima non è stata ancora identificata pubblicamente. Secondo alcune voci raccolte sul posto, potrebbe trattarsi di una persona residente nei dintorni, ma le autorità non hanno ancora confermato. Una giornata come tante si è trasformata in una tragedia inaspettata.