Domenica sul lungomare il Silent Party con coreografi e ballerini professionisti. Ecco come partecipare

Domenica 28 aprile all’alba, intorno alle ore 6 del mattino circa, si terrà a Napoli uno spettacolo per celebrare la Giornata Internazionale della Danza.

L’evento avrà luogo sul lungomare di Napoli, precisamente alla rotonda Diaz, e parteciperanno gratuitamente coreografi e ballerini per festeggiare nel giorno dedicata alla danza. Dedicata al coreografo Jean-Georges Noverre, che inventò la danza moderna, la mattina del 28 aprile sarà un momento aperto a tutti quelli che vogliono partecipare a cui, però bisogna prenotarsi sul sito del comune di Napoli e bisogna avere almeno 18 anni. Sarà un Silent Party in cui, attraverso delle cuffie, i presenti potranno ballare ascoltando musica suonata dal vivo. Questa danza silenziosa servirà proprio a liberare la mente e unirsi, seppur individualmente, in un momento artistico unico.

Parteciperanno all’evento oltre 20 coreografi e danzatori provenienti da tutta Italia che non vedono l’ora di unirsi ai partecipanti e godersi l’atmosfera magica che si creerà.